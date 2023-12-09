Организация американских государств (ОАГ) обвинила прокуратуру Гватемалы в попытке государственного переворота после того, как прокуратура заявила о нелегитимности результатов президентских выборов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный секретариат ОАГ осуждает попытку государственного переворота со стороны генпрокуратуры Гватемалы. Действия и заявления прокуроров Рафаэля Курручиче и Леонор Моралес представляют собой нарушение конституционного порядка страны, нарушение принципов правового государства и прав жителей страны», — указано в заявлении ОАГ.

Организация призвала власти страны не допустить государственного переворота и защитить конституционный строй в Гватемале.

До этого прокуратура Гватемалы назвала президентские выборы, в результате которых в этом году победил Бернардо Аревало де Леон, нелегитимными.

Представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало одержал победу во втором туре президентских выборов в Гватемале в сентябре 2023 года, получив 59% голосов.