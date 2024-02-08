Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попал под следствие, поскольку подозревается в причастности к попытке государственного переворота, пишет El Pais.

Бывшего главу государства подозревают в подготовке попытки переворота, когда тысячи его сторонников вышли на улицы 8 января 2023 года после победы Лулы да Силвы на президентских выборах.

Болсонару запретили покидать Бразилию, пока продолжается расследование, отмечается в материале. Кроме этого, он также обвиняется в намерении присвоить драгоценности, которые ему подарила королевская семья Саудовской Аравии во время нахождения на должности президента.