Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла потребовал отставки президента Франции Эмманюэля Макрона из-за охвативших страну 17 октября беспорядков.

«Этим вечером я ожидаю, что Макрон извинится и уйдет», — написал в Х лидер «Нацобъединения», главой парламентской фракции которого является Марин Ле Пен.

Он назвал произошедшее в стране «унижением для Франции». «Мы расплачиваемся за десятилетия попустительства, утраты авторитета власти, морального и материального ослабления наших сил внутренней безопасности. Теперь необходимо очнуться и сделать правильный политический выбор», — подчеркнул он.