Мэр французского города Безье Роберт Менар призвал президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку из-за ситуации с протестами. Об этом он заявил в интервью Europe 1/CNews, сообщает Le Figaro.

«Есть вещи, которые требуют от вашей страны соблюдения приличий. Мы не можем ждать президентских выборов. Он должен уйти. <..> Он обманывал людей. Он лгал. Он высмеивал французов, и сегодня это привело к эффекту бумеранга. А когда любишь Францию, то уходишь. Переносишь президентские выборы и проводишь их на шесть месяцев раньше», — отметил он.

По словам Менара, Макрону «больше никто не верит», а его слова «полностью утратили свою убедительность». Политик также заявил, что он знает людей, которые уже купили оружие, и «переломный момент» во Франции наступит тогда, когда люди «начнут стрелять друг в друга».