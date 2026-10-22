Президент США Дональд Трамп 21 октября заявил, что Вашингтон в настоящее время не ведет переговоров с Тегераном об урегулировании конфликта.

«Нет, полагаю, что мы не ведем с ними переговоров», — сказал Трамп перед посадкой в самолет, видео опубликовала журналист пресс-пула Белого дома Либби Дин в X (бывш. Twitter).

Трамп также выразил уверенность в том, что конфликт между двумя странами будет исчерпан в ближайшее время. По словам американского лидера, ситуация будет урегулирована «тем или иным способом».

Накануне Трамп заявил, что у США «всё идет очень хорошо» с Ираном. По его словам, Соединенным Штатам осталось решить, хотят они победить мирным путем или нет.