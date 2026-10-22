Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планируют расширить сотрудничество между двумя странами, уделив особое внимание энергетике и обороне.

Об этом пишет Bloomberg, передает «Европейская правда».

Как отмечается, Карни прибыл в Анкару в четверг, 22 октября, что стало первым официальным визитом премьер-министра Канады в Турцию в рамках усилий его правительства по диверсификации торговли за пределы США.

«Президент Эрдоган и я запускаем стратегическое партнерство между Канадой и Турцией, подкрепленное трехлетним планом действий», – заявил Карни.

По его словам, оно основано «на четырех столпах: торговле и инвестициях, обороне и безопасности, энергетике и связях между народами».

Карни отметил, что растущая турецкая экономика нуждается в надежном энергоснабжении, и Канада может помочь с природным газом, гражданскими ядерными технологиями и критически важными минералами.

Также ожидается, что в следующем месяце состоятся торговые переговоры между странами.

Лидеры двух стран также заключили соглашение в области обороны, которое предусматривает сотрудничество канадских и турецких компаний. Количество пассажирских рейсов между двумя странами будет увеличено с 12 до 21 в неделю, при этом ограничений в отношении грузовых рейсов не будет.