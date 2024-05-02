Соглашение о стратегическом партнерстве между Республикой Молдова и Российской Федерацией, подписанное Владимиром Путиным и Владимиром Ворониным в 2001 году, может быть аннулировано в ближайшем будущем властями Кишинева.

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу напомнил, что в соответствии со Стратегией национальной безопасности Республики Молдова, Российская Федерация представляет наибольшую опасность для нашего государства, сообщает ziarulnational.md.

Спикер считает, что это соглашение «мертвое» для Республики Молдова в контексте российской агрессии против Украины.

«Я не помню, чтобы такое соглашение расторгалось. Но я обещаю проверить. Если это соглашение все еще существует и не отменено, то все равно оно мертвое. Потому что Россию нельзя считать стратегическим партнером.

Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы проанализировать, что происходит с соглашениями в рамках Содружества Независимых Государств.

Я посмотрю, что будет с этим соглашением о стратегическом партнерстве с Россией, но оно не имеет никакого эффекта», — заявил Гросу. (point.md)