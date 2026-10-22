Более 13% территории Азербайджана остается загрязненным минами и неразорвавшимися боеприпасами, на сегодняшний день очищено лишь 24,3% этих территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев в ходе интерактивного диалога со специальным докладчиком по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц в Третьем комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что минная угроза создает серьезные препятствия для проводимых на освобожденных от оккупации территориях масштабных восстановительных и реконструкционных работ, а также для безопасного возвращения вынужденных переселенцев в родные края. С 2020 года в результате инцидентов, связанных с минами, погибли или получили ранения более 400 граждан Азербайджана, в том числе женщины и дети.

Шахрияр Гаджиев подчеркнул, что на постконфликтное восстановление и реконструкцию выделено более $16 млрд. В рамках программы Великого возвращения в настоящее время в 48 населенных пунктах проживают, работают и получают образование около 100 тыс. человек.

Азербайджанский дипломат подчеркнул важность увеличения международной помощи в устранении минной угрозы и необходимость уделения внимания вопросу ответственности.

Гаджиев в своем предыдущем выступлении призвал ООН и другие соответствующие международные организации играть более активную роль в рамках своих мандатов в проведении поисков пропавших без вести лиц, содействии обмену информацией, развитии судебно-медицинской экспертизы и усилении поддержки семей пострадавших лиц.