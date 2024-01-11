Минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. Об этом сообщило турецкое оборонное ведомство, передает ТАСС.

Согласно меморандуму, борьбой с минной угрозой будут заниматься только Турция, Болгария и Румыния.

В тоже время Украина ведет переговоры со странами НАТО о привлечении их военных кораблей к сопровождению судов во временных коридорах, созданных Киевом после прекращения действия зерновой сделки. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа в интервью «Украинской правде».

По его словам, о том, будут переговоры реализованы или нет, сейчас информация отсутствует. Военный также не стал уточнять, о каких именно кораблях идет речь.

Неижпапа уточнил, что, помимо двух тральщиков, о передаче которых Украине в конце декабря 2023 года сообщила Великобритания, республика получит от Нидерландов один противоминный корабль, а в 2025 году — еще один. (gazeta.ru)