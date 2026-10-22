Журналист газеты «Асавал-Дасавали» Дмитрий Чубинидзе, опубликовавший скандальную статью о якобы секретной «передаче» Азербайджану части средневекового монастырского комплекса Давид-Гареджи, задержан по обвинению в саботаже и государственной измене. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника следственной части Генпрокуратуры Грузии Бека Квициани.

По версии следствия, с февраля 2026 года Чубинидзе систематически распространял через СМИ и соцсети заведомо ложную информацию. В материалах утверждалось, будто действующий премьер Ираклий Кобахидзе заключил с соседним государством секретный договор и отдал часть комплекса Давид-Гареджи.

В прокуратуре уверяют, что эти обвинения полностью абсурдны: делимитация и демаркация границы находятся в исключительной компетенции специальной правительственной комиссии, соглашение с Азербайджаном по этому участку до сих пор не достигнуто, а юридическая процедура делает единоличную передачу территорий невозможной.

«Этим действием Доменти Чубинидзе умышленно, во вред законным интересам государства Грузии осуществил саботаж, который помешал нормальному функционированию государственных ведомств и правительственной комиссии по демаркации и делимитации государственной границы», – говорится в сообщении прократуры.

По статье о саботаже (госизмена) журналисту грозит до 4 лет лишения свободы. Прокуратура намерена ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого.

В грузинском законодательстве статья «Измена родине» не предусматривает самостоятельного срока наказания. Она применяется в дополнение к основному обвинению – например, в шпионаже или саботаже, – если преступление нанесло ущерб национальной безопасности.