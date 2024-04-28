Работавший на агентство Associated Press (AP) журналист Сергей Карелин арестован в Мурманской области по подозрению в подготовке материалов для «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК). Его задержали вечером 26 апреля, пишет AP.

По данным агентства, Карелин «как минимум два месяца» будет находиться под стражей. За предполагаемое участие в экстремистской организации ему грозит от двух до шести лет лишения свободы. Свою вину журналист отрицает.

«Associated Press очень обеспокоено задержанием российского видеожурналиста Сергея Карелина. Мы ищем дополнительную информацию», — говорится в заявлении агентства.

Сергею Карелину 41 год, у него два гражданства — российское и израильское. Ранее журналист работал оператором на немецком Deutsche Welle, вещание которого запрещено в России с февраля 2022 года. ФБК*, по данным Associated Press, заказывал Карелину материалы для YouTube-канала.