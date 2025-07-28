Гражданин Таджикистана, находившийся в международном розыске по обвинению в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации, экстрадирован из Азербайджана.

Об этом сообщает # со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, 24-летний Саддам Ромишович Мирзоев был объявлен в межгосударственный розыск по линии правоохранительных органов Таджикистана. В марте этого года он был задержан на территории Азербайджана, после чего в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Экстрадиция осуществлена на основании Конвенции от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». Мирзоев передан таджикской стороне в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана.