Сергей Михайлович Миронов в очередной раз вышел на сцену и с пафосом человека, который только что открыл Америку, сообщил: таджики стали «шестой нацией» в России. Восемьсот тысяч человек за десять лет получили гражданство. И теперь, оказывается, это катастрофа. Интересно, а где был этот бодрый дедушка все те годы, пока эти самые граждане спокойно получали паспорта? Сидел в Госдуме, голосовал «за», пил чай и ждал удобного момента, чтобы внезапно вспомнить про «наши обычаи»?

Особенно трогательно смотрится связка Миронов — Михеев. Один орёт про «шестую нацию», второй уже рисует картину будущего переворота, где таксисты и доставщики превращаются в «летучие отряды». Прямо голливудский сценарий. Только вместо инопланетян — парни в спецовках с лопатами. Если бы Михеев писал фантастику, его бы уже номинировали на премию. А так приходится слушать это с трибуны «Справедливой России».

И вот тут возникает логичный вопрос. Почему Мария Захарова до сих пор не вышла и не сказала фирменное: «Это не официальная позиция», «Миронов — не представитель государства», «ТАСС — просто информагентство»? Ведь когда нужно срочно откреститься от неудобных слов, российский МИД обычно работает очень быстро. А тут тишина. Значит, можно. Значит, команда сверху получена. И Миронов снова выполняет привычную роль — громко и с надрывом указать пальцем на удобного врага.

Особенно пикантно всё это выглядит на фоне бесконечных разговоров про ЕАЭС, Таможенный союз и ОДКБ. Эти структуры до сих пор существуют в каком-то параллельном измерении: на бумаге — братские союзы, на практике — каждый сам за себя. Но выходить из них никто не собирается. Потому что выйти — значит признать, что империя влияния трещит по швам. Гораздо проще оставить вывески и периодически устраивать сеансы коллективной ксенофобии. Так и живём: формально — союзники, по факту — «они мешают нам жить».

Смешно наблюдать, как одни и те же люди годами спокойно выдавали гражданство, а потом вдруг прозрели. Как будто все эти годы Миронов сидел в бункере без интернета и только сейчас узнал статистику. Нет, статистику он знал. Просто до выборов и до удобного информационного повода она его не волновала. А теперь внезапно «катастрофа». Классическая схема: когда экономика буксует, пенсии не растут, а перспективы туманны — всегда можно достать из рукава мигранта. Дешёвый, надёжный, проверенный стрелочник.

Михеев вообще превзошёл сам себя. По его версии, человек, который возит пиццу или крутит баранку, — это уже почти боец незаконного вооружённого формирования. Осталось только выдать им по автомату и отправить штурмовать Кремль. Звучит смешно, пока не понимаешь, что часть аудитории это реально покупает. Потому что гораздо легче бояться таксиста-таджика, чем думать, почему в стране уже который год одна и та же песня про «внешние угрозы» и «внутренних врагов».

При этом настоящие проблемы — коррупция, развал инфраструктуры, демография, качество управления — остаются где-то на заднем плане. Их обсуждать опасно и невыгодно. А вот сказать, что «они приезжают со своими обычаями» — пожалуйста. За такое даже похвалят. И рейтинги чуть подрастут. Старый добрый приём: не решай проблему, а найди, кого за неё назначить виноватым.

Особенно цинично выглядит то, что всё это происходит на фоне реальных нападений на людей из Центральной Азии. Пока политики качают тему «мигрантской угрозы», обычные рабочие получают по голове от тех, кто эти речи слушает слишком внимательно. Правозащитники прямо говорят: постоянная демонизация создаёт атмосферу, в которой любой узбек или таджик автоматически становится подозреваемым. Но кому какое дело? Главное — вовремя выйти к микрофону и громко возмутиться.

В итоге мы имеем классическую российскую конструкцию. Есть бесполезные интеграционные структуры, из которых никто не выходит. Есть старые политики, которые годами молчали, а теперь внезапно прозрели. Есть удобный враг в лице мигрантов. И есть тишина со стороны тех, кто обычно очень быстро объясняет, что «это не официальная позиция». Всё сходится. Осталось только дождаться следующих выборов — и цикл повторится. Новые цифры, новый праведный гнев, те же самые лица. Только таджики снова окажутся виноваты. Как удобно.

Агиль Гахраманов