Многолетнее ирано-израильское противостояние, которое, по большей части, ограничивалось вербальными угрозами, на днях нашло свое практическое применение.

1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по зданию консульства Ирана в Дамаске. Погибли не менее семи человек, в том числе командир подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Реза Захеди и генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Иран не остался в долгу и провел операцию под названием «Правдивое обещание». В сторону Израиля было выпущено сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Однако, судя по оценкам израильских и американских экспертов, атаки Ирана на Израиль, скорее всего, создали много шума, а КПД от «грозного ответа» свелся к нулю.

Так, израильские СМИ сообщают, что 99 процентов выпущенного из Ирана смертоносного оружия было уничтожено. В результате удара никто не погиб, около тридцати человек ранены, двое детей – тяжело.

В свою очередь, Израиль не собирается давать спуска Ирану. Как сообщают израильские СМИ, военный кабинет Израиля принял окончательное решение нанести удар по Ирану как можно скорее.

При этом министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что небо Ближнего Востока открыто для израильских ВВС, любой враг, который сражается с Израилем, будет атакован.

«Иранцы не смогут установить новый статус сдерживания против Государства Израиль. Самолеты израильских ВВС действуют повсюду, небо Ближнего Востока открыто, и любой враг, который сражается с нами, будет атакован, где бы он ни находился», – сказал Галант на встрече с военнослужащими израильской армии на севере страны. Высказывания министра распространила пресс-служба израильского МО.

И на фоне нарастающей эскалации вызывает интерес заявление посла Ирана в Армении Мехди Собхани.

Честно говоря, сей дипломат нагородил столько чуши, что ни один пункт его ахинеи мы обойти не смогли.

Итак, Мехди Собхани говорит: «Некоторые посольства европейских стран в Ереване на своих страницах в Твиттере на армянском и персидском языках распространяют однобокую и неверную позицию лидеров своих стран относительно правового ответа Ирана.

Они хотят подвергнуть армянский народ влиянию своей ложной политики и дискредитировать Иран в армянском общественном мнении. Я советую им прекратить это лицемерие и не пытаться вовлечь Армению в свои геополитические конфликты».

Второй абзац мне особенно понравился. Видимо, агаи Собхани не в курсе, что Армения давно уже под влиянием «ложной политики» европейцев. Или Тегеран настолько слеп, что не видит очевидного: в Армении расквартирована так называемая европейская миссия наблюдателей (EUMA), которая, якобы, фиксирует все нарушения на армяно-азербайджанской границе. При этом, закрывая глаза на преступные действия армянских военнослужащих. В этой «слепоте» иранцы и европейцы, конечно же, нашли общий «глаз».

Или Собхани не понимает, что присутствие внешних сил в Армении является признаком того, что она уже втянута (или за уши втянули) в геополитический конфликт?

А дальше пошла манипуляция с использованием дешевых политических штучек, которые могут посеять в армянской среде семена неприязни к евреям.

«Здесь знают, что сионистский режим является одним из главных факторов нестабильности на Южном Кавказе, и что во Второй карабахской войне армянские солдаты были убиты израильским оружием», — заявил Собхани.

И об этом говорит посол страны, которая на протяжении всего армяно-азербайджанского конфликта неизменно занимала сторону агрессора – Армении. Он забыл о том, как во время 44-дневной войны Тегеран снабжал Армению оружием. Забыл о том, что Иран служил транзитной территорией, посредством которой российские грузовые самолеты с оружием приземлялись в Армении. Впрочем, это в прошлом, хотя мы про это не забыли и не забудем.

Но Собхани не унимается. Он говорит такие слова, что чуть было я не признал Иран второй цитаделью демократии, после Армении, конечно.

«Невозможно обеспечить стабильность в регионе с помощью политики двойных стандартов. Ваше поведение и ваша нелогичная поддержка злого режима делают абсолютное зло обычным явлением.

Если вы ищете стабильности, будьте честны. Терроризм не бывает плохим или хорошим. Этот избирательный подход только поощряет авантюризм сионистского режима и ведет регион к войне.

Политика Ирана основана на оси мира и дружбы. Наш сигнал региону и всему миру – мир, безопасность и прогресс для всех стран», — сказал он.

Как ни странно, но в обвинениях в двойных стандартах, которые Собхани предъявляет Западу, видно зеркальное отражение Тегерана. И иранское лицемерие было проявлено в ходе как в первой, так и во второй Карабахской войне.

А что касается софистики по поводу хорошего или плохого терроризма, то Ирану в этом вопросе уж точно лучше помолчать. Ближний Восток напичкан террористическими организациями, непосредственным спонсором которых является Иран.

И последнее. Посол Собхани, пытаясь очернить «сионистский режим», который мечтает о дестабилизации на Южном Кавказе, задел за живое армян: «…во Второй карабахской войне армянские солдаты были убиты израильским оружием». Мой вопрос к иранскому послу будет прост до невозможности: «А что армянские солдаты потеряли на азербайджанской земле?». И пока он будет думать над ответом, отмечу: уничтожать оккупантов богоугодно любым оружием…