Переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил толпе сторонников во вторник, что считает бегство сенатора Флавиу Болсонару из Бразилии после поражения в выборах «постыдным».

«Я сожалею, что он покинул Бразилию (…) И его решение покинуть Бразилию постыдно», — сказал Лула да Силва.

Он отметил, что для семьи Болсонару Бразилия — вторая родина, а их первая родина — США.

«Он мог бы остаться и доказать, что выдвинутые против него обвинения не соответствуют действительности. Если вам нечего скрывать, вам нечего бояться. Гражданин, который тайком покидает свою страну, делает это, потому что ему есть что скрывать», — заключил вновь избранный президент Бразилии.