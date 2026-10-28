Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются.

Об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Чешской Республики Петру Павелу по случаю национального праздника Чехии.

«Активный политический диалог создает хорошую основу для расширения нашего сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной, оборонно-промышленной, гуманитарной и других сферах.

Убежден, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями добьемся дальнейшего углубления наших межгосударственных отношений и плодотворного сотрудничества, обладающих большим потенциалом», — отмечается в письме.