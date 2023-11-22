Заместители министра обороны Азербайджанской Республики — генеральный директор Агиль Гурбанов и командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров совершают рабочий визит в Грузию.

Как сообщили в Минобороны, прибывшие в парк Гейдара Алиева в Тбилиси заместители министра обороны возложили венок к памятнику Общенациональному лидеру, почтив его светлую память.

Затем они посетили площадь Героев в центре Тбилиси, возложили венок к памятнику павшим за территориальную целостность Грузии.

В рамках визита состоялась встреча с заместителем министра обороны Грузии Георгием Хаиндравой и командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили.

На встрече, состоявшейся в Министерстве обороны, были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.