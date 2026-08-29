Китайские производители рассчитывают превратить недорогие дроны-перехватчики БПЛА в новый массовый экспортный товар. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что десятки компаний из КНР представили такие аппараты на крупнейшей отраслевой выставке, которая проходит в Шэньчжэне.

Большинство новинок — это напечатанные на 3D-принтере небольшие дроны с четырьмя крыльями, оснащенные электродвигателями. Они могут развивать скорость выше 300 км/ч, а искусственный интеллект (ИИ) помогает находить и идентифицировать цели. Уточняется, что стоимость некоторых моделей составляет от $1500 до $2900.

Как пишет FT, одна из китайских компаний начала разработку дронов-перехватчиков в октябре 2025 года, а в настоящее время может продавать несколько тысяч таких аппаратов в месяц, в том числе в Россию и страны Ближнего Востока.