Обнародован прогноз погоды на 30 августа.

По сообщению Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых местах возможен дождь. К ночи в отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни, грозы. Временами будет усиливаться северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22–25° тепла, днём — 27–29° тепла. Атмосферное давление — около 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65–70%, днём — 45–50%.

Начиная с северных и западных районов Азербайджана, в некоторых местах временами ожидается дождь. Местами осадки будут иметь интенсивный ливневый характер, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах временами будет туман. Умеренный западный ветер местами временами будет усиливаться.