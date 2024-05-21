22-23 мая преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана, а со второй половины 24 мая по 27 мая местами ожидаются переменные осадки.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в ряде регионов осадки будут в виде ливней, ожидаются грозы, град, в горах снег.