22-23 мая преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана, а со второй половины 24 мая по 27 мая местами ожидаются переменные осадки.
Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в ряде регионов осадки будут в виде ливней, ожидаются грозы, град, в горах снег.
Со второй половины 24 мая до полудня 26 мая скорость восточного ветра составит 15-20 м/с, местами порывы ожидаются до 23-28 м/с.
В реках, в том числе, в Куре, Аразе, Ганыхе и Габырры повысится уровень воды, в ряде рек Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринской зоны ожидаются кратковременные паводки и сели.