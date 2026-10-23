Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках своего визита в Египет 23 октября планирует обсудить с властями страны ситуацию в Судане, Ливии и Йемене. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Гутерриш подчеркнул, что Египет играет ключевую роль в урегулировании текущего кризиса на Ближнем Востоке, в том числе в переговорном процессе между США и Ираном. Генеральный секретарь ООН рассчитывает на конструктивную роль Египта в урегулировании гражданского конфликта в Судане, примирении сторон в Ливии и в предотвращении ударов мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» по гражданским объектам в Саудовской Аравии.