В Баку в понедельник, 5 мая местами пройдут ливни и грозы, в ряде регионов выпадет мокрый снег.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром пройдут осадки, местами ожидаются кратковременные ливни с грозами, прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-14°, днем — 18-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана местами пройдут осадки, кое-где возможны кратковременные ливни, град, в некоторых горных районах возможен мокрый снег. Ночью и утром местами будет туман, умеренный восточный будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 2-7°, днем 7-12° тепла.