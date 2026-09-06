Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако начиная со второй половины дня в некоторых местах пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.

Согласно информации, в отдельных частях полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Умеренный юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 20–23°, днем — 28–32°, вечером — до 26° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60–70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы и град. К вечеру осадки усилятся, а в высокогорных районах перейдут в снег. Ночью и утром в некоторых горных районах временами будет наблюдаться туман. Западный ветер местами будет порывистым.

Температура воздуха ночью составит 18–23° тепла, днем — 30–34° тепла, в горах ночью — 12–17° тепла, днем — 18–23° тепла.