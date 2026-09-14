Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии заявили, что «времена Вестминстера (британского правительства, расположенного в одноименном районе Лондона) подходят к концу», а «политический ландшафт на этих [Британских] островах меняется». На встрече в Кардиффе они подписали меморандум о взаимопонимании, призвав к «праву на самоопределение» для своих наций и обратились к Лондону с призывом «подготовиться к конституционным изменениям в каждой юрисдикции, спланировать их и содействовать их осуществлению», передает Sky News.
Впервые три из четырех регионов Соединенного Королевства возглавляют лидеры националистических партий, стремящихся к выходу из общего государства. Джон Суинни, руководитель Шотландии и лидер Шотландской национальной партии, назвал это «поворотным моментом в конституционном развитии Великобритании». При этом все три региона хотят быть частью Евросоюза, за выход из которого Соединенное Королевство проголосовало в 2016 году.
Накануне Дональд Трамп, общаясь с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, заявил, что «был бы рад» видеть Ирландию единой: «На мой взгляд, рано или поздно это все равно произойдет. Так почему бы не сделать это сейчас?». Затем, в воскресенье, посещая турнир по гольфу Irish Open, он сказал журналистам: «Есть Северная Ирландия и есть Ирландия, и, как мне кажется, их объединение было бы самым естественным шагом».
Мэри Лу Макдональд, председатель партии североирландской партии «Шинн Фейн», присутствовавшая на встрече в Кардиффе, назвала подписание соглашения историческим: «Это тот момент, когда мы коллективно отстаиваем наше неотъемлемое право решать, каким будет наше будущее».
Всем регионам стоит прежде всего заниматься вопросом улучшения финансового положения британских семей, «а не на участием в конституционных дебатах или проведением новых референдумов», отреагировал Вестминстер.
Премьер-министр Энди Бернхэм привержен проведению реформ во всех четырех регионах страны и твердо верит в союз Англии с остальными, заявил его представитель: «Соединенное Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг наших общих ценностей и решения проблем, а не раскола».
Из трех регионов, подписавших меморандум, только Шотландия проводила референдум о независимости. Он состоялся в 2014 году. Тогда 55,3% проголосовавших высказались за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства, отделение поддержали 44,7%. Явка оказалась рекордной для всех британских плебисцитов – 84,6%. (themoscowtimes.com)