Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии заявили, что «времена Вестминстера (британского правительства, расположенного в одноименном районе Лондона) подходят к концу», а «политический ландшафт на этих [Британских] островах меняется». На встрече в Кардиффе они подписали меморандум о взаимопонимании, призвав к «праву на самоопределение» для своих наций и обратились к Лондону с призывом «подготовиться к конституционным изменениям в каждой юрисдикции, спланировать их и содействовать их осуществлению», передает Sky News.

Впервые три из четырех регионов Соединенного Королевства возглавляют лидеры националистических партий, стремящихся к выходу из общего государства. Джон Суинни, руководитель Шотландии и лидер Шотландской национальной партии, назвал это «поворотным моментом в конституционном развитии Великобритании». При этом все три региона хотят быть частью Евросоюза, за выход из которого Соединенное Королевство проголосовало в 2016 году.

Накануне Дональд Трамп, общаясь с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, заявил, что «был бы рад» видеть Ирландию единой: «На мой взгляд, рано или поздно это все равно произойдет. Так почему бы не сделать это сейчас?». Затем, в воскресенье, посещая турнир по гольфу Irish Open, он сказал журналистам: «Есть Северная Ирландия и есть Ирландия, и, как мне кажется, их объединение было бы самым естественным шагом».

Мэри Лу Макдональд, председатель партии североирландской партии «Шинн Фейн», присутствовавшая на встрече в Кардиффе, назвала подписание соглашения историческим: «Это тот момент, когда мы коллективно отстаиваем наше неотъемлемое право решать, каким будет наше будущее».