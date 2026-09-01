Главы стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите подписали Бишкекскую декларацию. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия, передает ТАСС.

Отмечается, что лидеры стран ШОС подписали еще 27 документов, среди них положение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств — членов организации и план действий по развитию портов и логистических центров государств — членов организации на 2026-2030 годы.

Саммит глав государств ШОС проходит в Бишкеке с 30 августа по 1 сентября под знаком 25-й годовщины объединения.