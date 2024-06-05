Главы государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящем 3-4 июля саммите в столице Казахстана планируют обсудить вопросы политики, торговли и культуры.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Главы государств-членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия», — говорится в тексте.

Кроме того, ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.