Президент РФ Владимир Путин может встретиться с лидерами Китая и Турции в Астане. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Российский президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 3-4 июля. На саммит также прибудет лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Скорая встреча глав России и Турции анонсировалась не раз, об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О встрече в Астане упоминал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Председатель КНР Си Цзиньпин тоже примет участие в саммите в рамках международного турне.