Президент РФ Владимир Путин проведет на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) целую серию двусторонних встреч с лидерами других стран.

Как передает #, об этом сообщил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ушаков сказал, что воспринимает саммит в Астане как «шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые там будут присутствовать», поэтому программа президента РФ «включает целый ряд весьма важных двусторонних контактов».

По его словам, в рамках мероприятия не исключено согласование дополнительных контактов.

Согласно информации, 3 июля — за день до начала протокольных мероприятий — запланированы переговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Незадолго до запланированного на вечер неформального обеда участников саммита ожидается также встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил Ушаков.

4 июля, добавил он, «может быть будет время для организации небольших кратких двусторонних контактов», в числе которых уже согласованы переговоры с врио президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

В целом же в мероприятиях ШОС будут также принимать участие представители Катара, ОАЭ, Туркмении, а также представители международных организаций — генеральные секретари ООН Антониу Гутерриш, СНГ Сергей Лебедев и ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, а также руководители ОЭСР, Исламской организации по продовольствию и безопасности.