Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно представлять собой документ, не имеющий открытых пунктов и не включающий вопросы, которые спустя какое-то время вновь станут темой переговоров.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.

По его словам, с 2024 года между странами начались интенсивные переговоры.

Прямые двусторонние переговоры между Арменией и Азербайджаном дают положительные результаты.

По его словам, предпринятые за последние шесть месяцев шаги на пути построения мира являются тому подтверждением.

«Начало процесса делимитации и демаркации границы между двумя странами и возвращение Азербайджану четырех сел, оккупированных с 90-х годов, можно рассматривать как позитивное событие», — сказал министр.

«Переговоры проходили между сторонами в Мюнхене, Берлине и Алматы. Мы должны быть реалистичны в своих ожиданиях, я не могу раскрыть детали, потому что есть специфические моменты», — сказал министр.