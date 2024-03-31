Папа Римский Франциск I во время своего пасхального обращения к верующим поддержал переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Vatican News», Папа Римский заявил, что Азербайджан и Армения могут продолжить диалог при поддержке международного сообщества и в кратчайшие сроки достичь окончательного мирного соглашения.

Франциск I пожелал, чтобы открылся путь надежды для всех, кто страдает от насилия, конфликтов, нехватки продовольствия и последствий изменения климата в других частях мира.