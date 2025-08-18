Мы поддерживаем мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, Иран поддерживает ратификацию мирного соглашения, которое откроет путь к устойчивой безопасности и стабильности в Южном Кавказе:

«Подписание совместного заявления Азербайджаном и Арменией было суверенным решением двух стран. Мы поддерживаем ратификацию мирного соглашения, способного обеспечить устойчивую безопасность и стабильность в регионе».

Бегаи подчеркнул, что создание коммуникационных маршрутов между странами региона должно происходить без каких-либо геополитических изменений: «Хотя мы поддерживаем создание коммуникационных маршрутов между странами региона, однако считаем, что это должно происходить с соблюдением международно признанных границ и уважением к территориальной целостности стран, без каких-либо геополитических изменений».

Представитель МИД Ирана также отметил, что присутствие иностранных сил в регионе не считается полезным и вызывает обеспокоенность: «Мы не считаем присутствие иностранных сил полезным и выразили свою обеспокоенность. Нас заверили, что никакие военные силы не будут размещены в регионе. Одним из ключевых пунктов мирного соглашения является то, что никакие третьи стороны не должны размещать военные силы вдоль общей границы двух стран. Поэтому мы обеспокоены этим вопросом, внимательно следим за развитием событий и поддерживаем тесные контакты с обеими странами».