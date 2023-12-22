Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Согласно информации, полученной из дипломатических источников, Фидан провел телефонный разговор со своим российским коллегой Лавровым.

В ходе разговора министры обсудили ход процесса подготовки мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Фидан подчеркнул важность скорейшего подписания мирного договора.

Были затронуты также отдельные аспекты турецко-российского сотрудничества, включая график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне.

Разговор прошел по инициативе российской стороны.