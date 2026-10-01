Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией продолжается по четырем основным направлениям.

Об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, выступая на Региональном форуме «Центральная Азия – Монголия – Кавказ – Афганистан» (CAMCA), проходящем в Баку.

Он отметил, что после Второй Карабахской войны геополитическая картина региона коренным образом изменилась и в настоящее время мирный процесс между Азербайджаном и Арменией продолжается.

«У нас есть четыре направления. Первое — мирный договор, второе — делимитация, третье — транспортные связи, четвёртое — контакты между гражданскими обществами», — отметил Ф.Шафиев.

По его словам, несмотря на то, что в последнее время возникли определённые сложности, в том числе связанные с культурным наследием, в целом положительная динамика сохраняется.

Ф.Шафиев подчеркнул также, что установление устойчивого мира на Южном Кавказе невозможно без Грузии.

По его мнению, важно, чтобы три страны региона сформировали общую платформу для политического и экономического сотрудничества.

Среди других важных факторов, влияющих на развитие региона, он также отметил Средний коридор, энергетику и интеграционные процессы. Шафиев заявил, что энергетическое сотрудничество не ограничивается только традиционными нефтью и газом и что альтернативная энергетика также имеет важное значение в этом направлении.