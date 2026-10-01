В американских Вооруженных силах создадут новую структуру. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет во время выступления на базе Корпуса морской пехоты США Куантико в штате Вирджиния, передает CNN.

Новая структура ВС США будет называться Autonomous Warfare Command (AutoWarCom), она будет заниматься ведением беспилотных боевых операций, развитием роботизированных и автономных систем на основе искусственного интеллекта во всех видах армии США.

Хегсет назвал уроки, извлеченные из войны в Украине, мотивацией для создания нового военного формирования и сообщил, что Пентагону необходимо пересмотреть подходы к приобретению, тестированию и использованию беспилотников и другого подобного оружия.

При этом сокращение числа старших офицеров в рядах ВС США продолжится, отметил Хегсет. По его приказу были уволены более двух десятков высокопоставленных офицеров — многие из них без объяснения причин, «к неудовольствию законодателей от обеих партий», отмечает CNN. Также было сокращено количество доступных для четырехзвездных генералов должностей, что вынуждает офицеров уходить из армии.

AutoWarCom должно начать работу в октябре 2027 года, его возглавит четырехзвездный генерал.