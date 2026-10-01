Перестановки возможны в турецком кабинете министров в связи кризисом на фондовом рынке республики в сентябре, не исключает проправительственная газета Hürriyet.

По данным издания, кризис вызвал негативную реакцию в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган. «В партии требуют, чтобы виновные были найдены и привлечены к ответственности. Президент сам выберет время и определит вариант действий. Однако в ПСР усилились призывы к проведению кадровых перемен в бюрократическом аппарате и кабинете министров», — пишет издание.

Hürriyet также сообщает, что правящая турецкая партия 6 октября передаст в парламент предложение о создании специальной комиссии по расследованию кризиса. Турецкие законодатели возобновляют работу после летних каникул 1 октября.

На фоне расследования махинаций на бирже решением финансового регулятора — Совета по рынкам капитала — под принудительное внешнее управление Фонда страхования сберегательных вкладов Турции переданы пять инвестиционных фондов, которые власти считают основными виновниками кризиса. В их числе холдинг Tera. Глава Минюста Турции Акын Гюрлек ранее заявил, что все активы, незаконно полученные во время сентябрьских потрясений, будут конфискованы в пользу государства.