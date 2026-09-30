Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду самовольно покинул расположение национальной команды из-за ссоры с тренером Жорже Жезусом. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, 41-летний футболист пропустил три последние тренировки в составе сборной после того, как не вышел по решению тренера в составе на матч против Норвегии в Лиге наций. После сегодняшней пресс-конференции, на которой Жезус не гарантировал Роналду место в составе на предстоящую игру с Данией, Криштиану направился в аэропорт, откуда вылетел на своем частном самолете.

По словам главного тренера португальской команды Жорже Жезуса, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не являтся проблемой для команды. Об этом он заявил в интервью Record.

Жорже Жезус заявил, что несмотря на конфликт между ним и форвардом, никаких проблем во взаимоотношениях у них нет.

«Такие моменты случаются, как и у всех остальных. Назовите мне хотя бы одного футболиста, у которого никогда не было проблем с тренером, сложных ситуаций или конфликтов, который никогда не испытывал разочарования по отношению к тренеру или к самому себе. Это естественно, это нормально — важно, как ты на это смотришь в перспективе», — заявил Жезус.

1 октября Португалия сыграет с Данией в Лиге наций. После двух туров португальцы лидируют в группе А4 с шестью очками, опережая датчан и норвежцев на три балла.

Лига наций — международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА. В турнире действуют принципы повышения и понижения в классе. Частота проведения турнира — раз в два года, выявление победителя — по нечетным годам. Действующим чемпионом является Португалия.