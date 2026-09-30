Средний коридор постепенно перестает быть просто альтернативным маршрутом между Азией и Европой. Новый доклад Всемирного банка рассматривает его уже как потенциальную экономическую систему, способную изменить торговую географию Евразии. При сочетании инфраструктурных инвестиций и реформ к 2040 году время доставки по Транскаспийскому транспортному коридору может сократиться примерно с нынешних 47–50 дней до 18–19 дней. Объемы перевозок при благоприятном сценарии способны вырасти примерно в четыре раза, а развитие коридора может увеличить ВВП стран вдоль маршрута на 3,3% и способствовать созданию около 2 млн дополнительных рабочих мест.

Но главная цифра здесь — не 18 дней. Главное заключается в том, что должно произойти, чтобы эти 18 дней стали реальностью. Сегодня Средний коридор представляет собой цепочку железнодорожных, портовых и морских участков, проходящих через несколько государств. Поэтому скорость всего маршрута определяется не самым быстрым его звеном, а самым медленным. Контейнер может двигаться по современной железной дороге, но потерять выигрыш во времени на границе, в порту, при смене перевозчика или из-за несогласованности расписаний.

Здесь и находится главный смысл прогноза Всемирного банка. Развитие коридора требует не только физической инфраструктуры, но и согласованной работы всех ее элементов. На базовую инфраструктуру — железные дороги, порты и морские мощности — потребуется не менее $25 млрд. Еще около $30 млрд должны пойти на логистические хабы, внутренние терминалы, соединительные дороги и железные дороги, подвижной состав, оборудование и цифровые системы. Совокупная потребность приближается к $55 млрд.

Иными словами, Средний коридор строит одновременно две инфраструктуры. Первая видна на карте: рельсы, терминалы, порты и локомотивы. Вторая практически невидима: цифровые документы, согласованные тарифы, расписания, таможенные процедуры и механизмы координации между операторами. Без второй первая не сможет работать на полной мощности.

Всемирный банк предлагает создать единую цифровую систему коридора, улучшить взаимодействие железнодорожных и морских операторов и усилить координацию между странами. Это принципиальный момент: коридор должен функционировать не как сумма национальных транспортных систем, а как единая логистическая цепочка.

Здесь возникает и геополитическое значение проекта. Средний коридор не обязательно должен заменить существующие маршруты между Азией и Европой. Его стратегический смысл в другом — создать дополнительную устойчивую систему связности, снизив зависимость торговли от отдельных транспортных направлений и узлов.

Маршрут проходит через Центральную Азию, Каспий, Южный Кавказ и Турцию, формируя непрерывную связку с европейским рынком. Для Центральной Азии это дополнительный выход на запад. Для Южного Кавказа — усиление роли региона в евразийской торговле. Для Турции — укрепление транспортной связи с Центральной Азией. Для Европы — еще один сухопутный канал взаимодействия с рынками региона.

Поэтому Брюссель рассматривает Транскаспийский коридор не только как транспортный проект, но и как элемент более широкой стратегии экономической безопасности, диверсификации цепочек поставок и доступа к критически важному сырью. ЕС связывает развитие маршрута с расширением транспортной, энергетической и цифровой связанности с Центральной Азией и Южным Кавказом.

Ключевым пространством этой новой географии становится Каспий. На карте он выглядит как разрыв между двумя железнодорожными системами, но стратегически именно он соединяет Центральную Азию с Южным Кавказом. Поэтому эффективность Среднего коридора будет во многом зависеть от того, насколько синхронно будут развиваться порты и железные дороги по обе стороны моря.

Если восточная и западная части маршрута будут модернизироваться быстрее, чем каспийская морская инфраструктура, Каспий станет узким местом. Если же порты, суда, терминалы и железные дороги будут развиваться одновременно, он превратится в связующее звено единой транскаспийской системы.

Особое значение здесь получает Азербайджан. Страна находится на пересечении каспийского и кавказского сегментов маршрута и соединяет Центральную Азию с Грузией, Турцией и далее европейским направлением. Поэтому значение Азербайджана в Среднем коридоре определяется уже не просто географией. Чем эффективнее работает транскаспийская система, тем выше роль Баку как одного из ее ключевых узлов.

Но для Азербайджана возникает задача более высокого уровня. Недостаточно быть территорией, через которую проходит контейнер. Необходимо превращать транзит в источник добавленной стоимости — развивать логистические центры, складскую инфраструктуру, цифровые сервисы, обслуживание транспорта, переработку и связанные с транзитом производства.

Тогда Средний коридор будет работать не только на перемещение китайских товаров в Европу. Он сможет связывать рынки Центральной Азии и Южного Кавказа, стимулировать экспорт из региона и создавать вокруг транспортного потока собственную экономическую экосистему.

Особую роль играет и западное продолжение маршрута. Связка Азербайджан–Грузия–Турция превращает Каспийский участок в часть более длинной цепочки, которая выводит Центральную Азию непосредственно к европейским рынкам. Поэтому развитие отдельных национальных участков уже невозможно рассматривать изолированно: слабое звено в одной стране ограничивает эффективность всей системы.

Восточная часть коридора также быстро меняется. В феврале 2026 года Всемирный банк одобрил гарантию на $846 млн для мобилизации $1,41 млрд коммерческого финансирования железнодорожного проекта в Казахстане, связанного с Транскаспийским маршрутом. Это показывает, что коридор постепенно превращается из преимущественно государственного инфраструктурного проекта в пространство, способное привлекать международный и частный капитал.

При этом 18–19 дней нельзя воспринимать как гарантированный результат. Это сценарный показатель, зависящий от того, насколько быстро страны устранят пограничные задержки, цифровизируют процедуры, синхронизируют работу портов и железных дорог и обеспечат предсказуемость тарифов и расписаний. Кроме того, конкурирующие маршруты тоже будут развиваться.

Поэтому Средний коридор конкурирует не столько за абсолютную скорость, сколько за предсказуемость. Для бизнеса двадцать гарантированных дней могут иметь большую ценность, чем пятнадцать дней, которые периодически превращаются в тридцать.

На этом проходит главный рубеж развития проекта. Строительство железной дороги можно завершить национальным решением и национальными инвестициями. Международный коридор требует гораздо большего — способности нескольких государств синхронизировать правила, инфраструктуру и интересы.

В этом смысле прогноз Всемирного банка до 2040 года — не обещание того, что контейнеры автоматически начнут проходить Евразию за 18 дней. Это проверка того, смогут ли страны превратить набор национальных инфраструктур в единую транспортно-экономическую систему.

Если это произойдет, Средний коридор станет гораздо большим, чем маршрут между Китаем и Европой. Он может превратиться в новую ось связности, соединяющую Центральную Азию, Каспий, Южный Кавказ, Турцию и Европу.

И тогда $55 млрд будут означать не просто строительство новых железных дорог и портов. Они станут инвестициями в новую географию Евразии, где Азербайджан окажется не периферийной транзитной территорией, а одним из ключевых узлов системы, связывающей Восток и Запад.

А цифра 18 дней станет важна не потому, что сама по себе меняет карту. Она будет означать, что государства вдоль маршрута смогли сделать то, что гораздо сложнее строительства рельсов: превратить географическую близость в работающую систему экономической и стратегической связанности.

Автор

Заур Нурмамедов