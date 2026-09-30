bp успешно завершила проект расширения газовых мощностей на платформе «Центральный Азери» (CAGE).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в компании, в результате проекта мощность обратной закачки газа в пласт на платформе была увеличена на 20 процентов. Это поможет максимизировать нефтеотдачу из существующих скважин.

Морские работы по проекту начались в январе текущего года и были безопасно завершены в сентябре с опережением графика. В рамках проекта внутренние ротационные блоки и вспомогательные части четырех существующих газонагнетательных компрессоров на платформе были заменены и капитально модернизированы. Эти работы были выполнены при обеспечении непрерывности операций на платформе, то есть без необходимости приостановки добычи и дополнительного сжигания газа на факеле.

Также с целью поддержки увеличения мощности обратной закачки газа в пласт и усиления операционной гибкости были проведены модификации в коллекторной трубопроводной системе на входной линии компрессора. Эти модификации были выполнены в августе во время программы профилактических работ на платформе «Центральный Азери», после чего были завершены все оставшиеся финальные работы по проекту.

Проект CAGE, поддерживая усиление управления пластами, вносит вклад в усилия по максимизации нефтеотдачи на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» и обеспечению долгосрочной устойчивости добычи.