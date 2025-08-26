Усть-Луга, главный порт России на Балтийском море, входящий в топ-5 крупнейших портов Европы, потерял половину мощностей по экспорту нефти, сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника агентства, проблемы с нефтяным терминалом порта связаны с ударами беспилотников по трубопроводу «Дружба», который качает нефть в порт. Украинские дроны атаковали как сам нефтепровод, так ключевую нефтеперекачивающую (НПС) станцию Унеча в Брянской области, через которую ежегодно 60 млн тонн нефти транспортируется из Западной Сибири в европейскую часть России.

Сейчас Усть-Луга работает наполовину от своей мощности, которая составляет 700 тысяч баррелей в сутки, рассказал источник Reuters. Когда терминал сможет вернуться к полноценной работе, пока неясно; объемы из Усть-Луги перенаправляются в Приморск (на Балтийском море) и Новороссийск (на Черном), уточнил собеседник агентства.

По оценкам источников Reuters, проблемы на «Дружбе» могут уменьшить экспорт российской нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Это примерно одна седьмая от объемов, которые танкеры ежедневно вывозят из морских портов РФ.

При этом из-за ударов по НПЗ, которые парализовали 17% мощностей российской нефтепереработки, у нефтяников возникли лишние объемы сырья, которые они планируют отправить на экспорт — около 200 тысяч баррелей в сутки. Впрочем, сколько именно нефти удастся вывезти, пока неясно, говорят собеседники Reuters: «Атаки продолжаются, а сроки ремонтов меняются ежедневно».

В ночь на 24 августа беспилотники атаковали сам порт Усть-Луги. В результате пострадал комплекс «Новатэка», где газовый конденсат перерабатывается в нафту, керосин.

С начала августа Украина атаковала беспилотниками не менее 10 российских нефтезаводов и энергообъектов, вынудив остановку как минимум четырех НПЗ.