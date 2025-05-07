Глава КНДР Ким Чен Ын посетил ведущие военные предприятия республики. Об этом сообщает «Центральное телеграфное агентство Кореи» (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын осмотрел различные места завода по производству снарядов, где конкретно ознакомился с ходом производства и положением наращивания производительности и модернизации», — сообщили в ЦТАК.

На этом предприятии, как уточняется, в последнее время объем производства снарядов увеличился в 4 раза по сравнению со средним годовым показателем. Уточняется, что высоких результатов военного производства удалось достичь благодаря модернизации оборудования.