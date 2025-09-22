Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что народная республика в рамках наращивания оборонного потенциала «заполучила секретное оружие». Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала», — сказал Ким Чен Ын. Он напомнил о строительстве новых эсминцев, что стало «первым важным шагом в становлении морской державы», а также о «безостановочном укреплении стратегических сил» и улучшении характеристик серийного вооружения.

«Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — сказал Ким Чен Ын.

В ходе выступления на очередной сессии Верховного народного собрания Ким Чен Ын также заявил, что КНДР готова к диалогу с США, если в Вашингтоне откажутся от стремления к денуклеаризации народной республики. Председатель государственных дел также сказал, что КНДР сейчас чувствует себя в наибольшей безопасности благодаря развитию ядерных сил.