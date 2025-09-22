Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не будет добиваться объединения с Южной Кореей, так как страны стали «полностью несовместимыми». Об этом 22 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Республика Корея американизирована во всех областях и представляет собой наполовину парализованное уродливое формирование, зависимое государство. Это полностью чуждая страна», — подчеркнул Ким Чен Ын.

По его словам, «как несовместимы вода и огонь, так же несовместимы самостоятельная политика и политика подчинения сильным державам». Лидер КНДР добавил, что Пхеньян закрепит на законодательном уровне положение о том, что Север и Юг являются «двумя разными государствами, которые не могут объединиться».