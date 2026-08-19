Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз продемонстрировала фирменный стиль Смоленской площади — когда нужно срочно откреститься от собственных же ручных пропагандистов. Заявления журналистов, объявленных в розыск Генпрокуратурой Азербайджана за призывы к насильственному свержению строя, оказывается, «ни в коей мере не отражают подходы Москвы». Красиво. Чисто. Почти как в классическом учебнике по дипломатическому лицемерию.

Только есть одна «маленькая» деталь, которая с потрохами портит всю эту идеальную картину. Грязная антиазербайджанская передача вышла в середине июля. А в начале августа — то есть спустя всего три недели после того самого провокационного эфира — сама Мария Владимировна пожаловала к этим самым «частным лицам» в качестве почётного гостя. На тот же YouTube-канал, в ту же студию, к тем же самым ведущим.

Пресс-секретарь МИД Российской Федерации, разумеется, не ходит на передачи к случайным блогерам из подвала или оппозиционным обозревателям. Она появляется исключительно у «своих» — проверенных, привилегированных, глубоко доверенных системных кадров. Тех самых, кого кормят, холят и берегут именно потому, что они выполняют нужную, хоть и нечистоплотную работу. И вот, сразу после прямого информационного залпа по Азербайджану, Захарова лично пришла к ним в гости — с улыбкой, с микрофоном и с полным ощущением, что всё идет строго по плану.

Возникает вполне логичный вопрос: это что, была государственная премия за хорошо выполненный грязевой заказ? Или просто дружеский визит к «частным лицам», которые почему-то имеют прямой, беспрепятственный доступ к главному официальному голосу российской внешней политики? Где именно в этой системе заканчивается безобидное «частное мнение» и начинается суровая государственная линия? В Баку уже давно хотелось бы видеть «чистоту понимания» в этом банальном фокусе.

Налицо классическая, отработанная годами схема: сначала ручные медиа-наемники отрабатывают жёсткий заказ по очернению соседней страны, а затем, когда Баку абсолютно справедливо и официально реагирует, Смоленская площадь делает невинные глаза и вещает: «Ой, это всего лишь частные лица, мы тут ни при чём». А спустя мгновение сама едет к этим «частникам» на эфир, обнимаясь, как с родными.

Особенно трогательно выглядит беспомощная попытка разделить «официальную позицию» и «частные высказывания» в стране, где вся информационная повестка по ключевым внешнеполитическим вопросам жёстко синхронизирована с одной кнопкой. Когда эти полит-технологи говорят одно и то же в унисон с официальными методичками, а потом в кустах оказываются «независимыми частными авторами», это уже даже не дипломатический цинизм — это чистый жанр театрального абсурда.

Это самый настоящий акт дипломатического стриптиза: сначала они раздеваются до пояса в студиях, поливая Азербайджан потоками грязи, а потом, когда от реакций Баку становится слишком жарко, быстро натягивают обратно строгий пиджак и заявляют, что это была всего лишь личная инициатива. И Мария Захарова своим демонстративным визитом лишь официально подтвердила: этих «частников» Кремль вполне одобряет и готов публично гладить по головке.

Однако эта топорная игра на два фронта выглядит не просто цинично, но и предельно глупо. Смоленская площадь искренне полагает, что окружающие страны состоят из наивных дурачков, способных проглотить детские сказки про «независимых журналистов» в тоталитарной медиа-системе. Попытка усидеть на двух стульях — и нагадить соседу руками медиа-киллеров, и сохранить лицо перед камерами — окончательно превращает российскую дипломатию в бродячий цирк, где официальные лица выступают в роли зазывал.

Заявление Захаровой — это еще и прямое оскорбление правовой системы Азербайджана. Когда официальное лицо союзного (на бумаге) государства публично легитимизирует своими визитами лиц, находящихся в международном розыске за тяжелые преступления против суверенитета Баку, это не просто бестактность — это откровенная демонстрация пренебрежения к международному праву и собственным подписанным меморандумам.

Так о каком вообще «стратегическом партнерстве» или «уважении к суверенитету» постоянно твердит российская сторона, если главный спикер МИД лично работает «живым щитом» и пиар-обложкой для информационных диверсантов? Этот визит с потрохами вскрыл всю подноготную: нет никакой разницы между вечерними шоу, где звучат призывы к свержению власти, и брифингами Захаровой — это просто разные цеха одного и того же пропагандистского конвейера.

В итоге маски сорваны окончательно и бесповоротно. Либо Захарова потеряла остатки профпригодности и не понимает, к кому и зачем она ходит на эфиры сразу после международных скандалов, либо — что куда ближе к правде — ее визит был осознанным сигналом: «Мы своих провокаторов в обиду не дадим и будем продолжать их руками делать грязную работу». И в том, и в другом случае Смоленская площадь наглядно доказала, что ее международным заявлениям верить нельзя — цена им не дороже той самой студийной пыли, на которой восседают ее ручные «частные» медиа-наемники.

Агиль Гахраманов