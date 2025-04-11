В Анталье проходит 4-й Дипломатический форум (ADF2025), организованный министерством иностранных дел Турции под эгидой Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт Trend.

Форум, который продолжится до 13 апреля, проходит под девизом «Восстановление дипломатии в раздробленном мире».

Мероприятие собрало мировых лидеров, политиков, учёных, экспертов в области бизнеса, представителей СМИ и гражданского общества для обсуждения того, как дипломатия может изменить ход событий и помочь найти точки соприкосновения для совместных действий в условиях глобальной фрагментации.

Форум направлен на стимулирование диалога с целью переосмысления роли и основополагающих принципов дипломатии в условиях растущей поляризации. Участники форума обсуждают то, как дипломатия может управлять текущими турбулентными процессами, с акцентом на инновационные инструменты решения конфликтов, стратегии посредничества и механизмы регионального сотрудничества.

Для содействия созданию более эффективной и целостной международной системы участники форума рассматривают пути решения кризиса глобального управления, включая проблемы утраты доверия к международным организациям.

Форум является платформой для выработки совместных стратегий, призванных сделать дипломатию движущей силой мира и сотрудничества.