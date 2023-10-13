13 октября в Шуше стартовал I Культурный форум тюркского мира, организованный министерством культуры по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в министерстве, участники и гости форума посетили в Шуше Творческий центр и ознакомились с выставкой «Гейдар Алиев и Карабах».

На выставке представлены уникальные фотографии, документы и видеоматериалы, отражающие заслуги великого лидера Гейдара Алиева в области социального, экономического, политического и культурного развития Карабахского региона Азербайджана в советский период. Также на выставке экспонировались фотографии, на которых запечатлены поездки общенационального лидера в Карабах, проведенные там встречи и различные мероприятия.

Затем участники форума посетили мечеть Саатлы, им была предоставлена информация об истории мечети. Было отмечено, что расположенная в городском квартале Саатлы одноименная историческая мечеть включена в список памятников архитектуры республиканского значения, и была построена в 1883 году по проекту архитектора Кербелаи Сафихана Карабаги.

Отметим, что президент Ильхам Алиев также посетил мечеть Саатлы в ходе поездки в Шушу 14 января 2021 года. Глава государства подарил мечети Коран, привезенный из Мекки.