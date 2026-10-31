Правительство Японии планирует превратить производство вооружений в одну из главных движущих сил развития экономики страны. Такая задача будет поставлена в базисных документах по проблемам безопасности, которые Токио намерен принять до конца года, сообщило национальное общественное телевидение.

В частности, будет сформулирована новая «базисная стратегия оборонного производства». Для ее реализации предполагается сформировать единую структуру, которая станет координировать усилия в сфере разработки и производства вооружений на основе концентрации бюджетных ассигнований и частных инвестиций. Она должна привлечь к этому не только уже существующие крупные корпорации военно-промышленного комплекса, но и новые венчурные компании и стартапы малых и средних размеров, университетских исследователей.