В Латвии Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов на всех 1059 избирательных участках – большинство мест, как и ожидалось, получает проукраинская партия «Объединенный список».

Об этом сообщает Delfi, передает «Европейская правда».

Победителем выборов в 15-й Сейм стала партия «Объединенный список», которая получила 41 депутатское место в следующем парламенте.

На втором месте – партия «Латвия на первом месте», которую в 15-м Сейме будут представлять 17 депутатов. За ней следуют «Суверенная власть»/»Младолатиши» с 15 мандатами и «Национальное объединение» с десятью мандатами.

Партия «Прогрессивные» получила десять мандатов в 15-м Сейме, а «Новое единство» – семь мандатов.

До того момента, как ЦИК подсчитала голоса последнего избирательного участка, «Объединенному списку» в следующем Сейме предварительно было гарантировано 42 депутатских места, а «Прогрессивным» – девять. После подсчета всех голосов «Прогрессивные» все же получили 10 мандатов, а «AS» – 41.

Таким образом, в следующем Сейме будут представлены шесть политических сил.

В выборах в 15-й Сейм приняли участие 51,81 % избирателей, имеющих право голоса, или 807 072 из общего числа 1 557 615.

Президент страны Эдгарс Ринкевич в понедельник, 5 октября, и во вторник, 6 октября, встретится с политическими силами, избранными в 15-й Сейм.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс уже заявил, что после победы на парламентских выборах возглавляемого им «Объединенного списка» он готов сформировать новую правительственную коалицию.