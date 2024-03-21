Центризбирком России официально объявил итоги президентских выборов, победителем которых стал Владимир Путин. Он набрал 87,28% голосов. За него проголосовали более 76 миллионов человек.

Николай Харитонов из КПРФ получил чуть больше 4% голосов. За Владислава Даванкова из партии «Новые люди» проголосовали меньше 4% избирателей, а за Леонида Слуцкого из ЛДПР — чуть больше 3%.

Даванков обошёл Путина в 15 европейских странах, включая Сербию и Чехию, Аргентине, Парагвае и Израиле.

Независимые антивоенные кандидаты, которым было необходимо представить в ЦИК подписи для своего выдвижения, к выборам допущены не были.