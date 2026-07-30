Когда официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в очередной раз подходит к микрофону, у международных обозревателей и профессиональных дипломатов возникает один и тот же вполне естественный вопрос: проходит ли этот человек хоть какую-то базовую медицинскую проверку и тест на профпригодность перед выпуском к публике? Очередной пассаж спикера российского диповедомства о том, что Армения «сама не признала Нагорный Карабах», вызвал не просто недоумение, а прямую и максимально жёсткую отповедь со стороны Баку. Наблюдать за тем, как дипломат великой в прошлом школы превращается в персонажа дворовых разборок, становится уже даже не смешно, а откровенно сюрреалистично.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде совершенно чётко и без дипломатических экивоков указал спикеру Смоленской площади на то, что она банально занимается искажением реальности. Карабахский регион всегда являлся и признавался всем мировым сообществом, включая саму Российскую Федерацию, неотъемлемой и суверенной частью Азербайджана. Попытки Захаровой постоянно приплетать сюда механизмы ОДКБ и связывать суверенные азербайджанские земли с армянскими внутренними «признаниями» или «непризнаниями» — это не просто правовая безграмотность высшей марки, но и откровенно бессмысленный манипулятивный шум.

Впрочем, хамская, базарная манера подачи материала давно стала главным «брендом» и визитной карточкой Марии Владимировны. Особенно ярко её неподражаемый ораторский стиль расцветает перед молодёжными аудиториями на пропагандистских форумах, где вместо языка дипломатии в ход идут дворовые метафоры, передергивания и трактирный юмор. Пока высшее руководство России на словах пытается выстраивать прагматичный диалог с Баку, её главный спикер вещает нечто прямо противоположное официальной позиции собственного государства. Возникает стойкое ощущение, что «пудель» российской дипломатии окончательно сорвался с поводка и отчаянно тянет на себя медийное внимание, даже если для этого приходится публично выставять себя на смех.

Самое ироничное в этой истории — отношение к Захаровой внутри самого российского экспертного сообщества и так называемого «антиазербайджанского цеха». Читателям отлично памятен скандал с одним из самых ярких представителей ура-патриотической политологии Евгением Сатановским. В прямом эфире он, не подбирая слов, охарактеризовал Захарову как «сильно пьющую» особу, регулярное неадекватное поведение которой провоцирует тяжелейшие международные скандалы. И хотя Сатановского после этого инцидента с треском уволили с телеканала, само народное клеймо «алкоголички от дипломатии» прилипло к спикеру МИД РФ намертво, превратившись в устойчивый мем.

Список геополитических и юридических провалов Захаровой давно превратился в увесистый том профессиональной непригодности. Она с лёгкостью «забывает» ключевые нормы международного права, базовые резолюции Совета Безопасности ООН и умудряется путаться в терминах, которые отскакивают от зубов у студентов первого курса МГИМО. Попытки подменить суверенные права государств дворовыми понятиями и местечковыми обидами давно превратили брифинги российского ведомства из авторитетного источника информации в низкопробное юмористическое шоу.

На этом фоне регулярные попытки Марии Владимировны влезть со своими незваными комментариями в дела Южного Кавказа выглядят особенно комично. Пытаясь судорожно сгладить углы в непростых отношениях Москвы и Еревана, она раз за разом наступает на азербайджанские «грабли» и получает абсолютно заслуженные, точечные щелчки по носу от азербайджанских коллег. Умение найти неприятности на ровном месте и испортить дипотношения одной фразой — пожалуй, единственный талант, в котором Захаровой действительно нет равных.

Айхан Гаджизаде абсолютно справедливо призвал российскую сторону положить конец порочной практике постоянного комментирования армяно-российских разборок через призму Азербайджана. В Баку давно и окончательно закрыли этот вопрос, полностью восстановив свой государственная суверенитет и территориальную целостность в соответствии с международным правом. Азербайджан сегодня занят реальной работой — масштабным восстановлением освобождённых территорий, строительством инфраструктуры и интеграцией региона, пока в Москве развлекаются словесными экзерсисами.

В итоге Марии Захаровой остаётся лишь продолжать выступать перед покорными аудиториями, регулярно пополняя коллекцию своих дипломатических ляпов и конфузов. Каждая её попытка поучать Азербайджан грамоте или истории неизменно заканчивается публичной поркой и демонстрацией собственной некомпетентности. Реальность изменилась навсегда, а спикер Смоленской площади всё так же продолжает вещать из своего параллельного мира, где главный инструмент дипломатии — это не международное право, а громкий голос и отсутствие чувства меры.

Агиль Гахраманов