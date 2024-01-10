Похоже, Израиль отказался от привычных правил игры и больше не боится наносить «Хезболле» тяжелые потери.

Об этом пишет Reuters, комментируя изменение стратегии Израиля после вторжения ХАМАСа 7 октября, армия которой наносит «смертоносные удары» не только по иранским объектам в Сирии, но и по базам и руководству базирующейся в Ливане «Хезболлы». Так, в результате израильского удара по южному Ливану 8 января погиб Виссам аль-Тавиль, заместитель начальника элитного подразделения «Хезболлы» «Аль-Радван», а 9 января на его похоронах израильский беспилотник ликвидировал командира военно-воздушного подразделения организации «Хезболла» Али Хусейна. В общей сложности более 130 членов «Хезболлы» погибли с 7 октября в Ливане. Ранее, 25 декабря в результате израильских авиаударов по военным объектам проиранских группировок в пригороде Дамаска был ликвидирован один из старших советников КСИР в Сирии Реза Мусави. Он отвечал за поставки вооружения сателлитам Ирана в Сирии, в частности «Хезболле».

2 января в результате удара израильского беспилотника по Бейруту погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, которого Al Mayadeen назвал организатором рейда палестинских боевиков в Израиль 7 октября. «Хезболла» пообещала отомстить за смерть аль-Аури и 6 января совершила массированный ракетный обстрел израильской военной базы в Мероне, где находится центр радиоэлектронной борьбы. Боевики выпустили по ней более 60 снарядов, а сигналы воздушной тревоги звучали в 90 населенных пунктах страны. В тот же день израильские истребители нанесли удар по двум тыловым базам «Хезболлы», расположенным в южной части Ливана, с одной из них они обстреливали Израиль.

И в ситуации роста напряженности на своих границах с Ливаном Израиль, начиная с16 октября, принял решение эвакуировать жителей севера страны, проживающих на расстоянии до 2 км от границы. В этот план вошли 28 населённых пунктов. А премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху 7 января предостерег «Хезболлу» от дальнейшей эскалации на ливано-израильской границе, посоветовав им учесть участь ХАМАС. При этом он отметил, что Израиль предпочитает политико-дипломатический путь деэскалации напряженности на границе с Ливаном, но при необходимости готов действовать и любыми другими способами, чтобы обезопасить жителей севера страны и не допустить повторения 7 октября.

США, сразу же после трагических событий 7 октября, опасаясь вовлечения «Хезболлы» и ее покровителя Ирана в военный конфликт и его разрастания по всему Ближнему Востоку в целях предотвращения большой войны отправил в регион свои авианосцы, одновременно прилагая неимоверные усилия по дипломатическому урегулированию вопроса. В эти дни госсекретарь США Энтони Блинкен совершает уже четвертое за последние три месяца турне по Ближнему Востоку с посещением Турции, Греции, Иордании, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Израиля и Египта, привлекая эти страны к процессу нераспространения конфликта за пределы Газы.

Однако, миссия Блинкена кажется невыполнимой, потому как страны — противники Ирана, поставившего цель уничтожить Израиль руками своих прокси, поддерживают палестинцев и требуют от США добиться прекращения огня в Газе, чего Израиль делать не намерен до полного достижения своих заявленных военных целей, главная из которых — полное уничтожение ХАМАС. С чем Вашингтон согласен, потому как поддерживает право Израиля на самооборону.

И как в этой ситуации убедить страны региона не вступать в конфликт, не выдвигая при этом жестких условий Израилю, который намерен действовать жестко и в отношении «Хезболлы», если мировое сообщество не отодвинет ее от израильских границ.

Вместе с тем, Блинкен заявил журналистам, что эскалация конфликта за пределы сектора Газа абсолютно не отвечает интересам Израиля, Ливана или «Хезболлы», и «израильская сторона очень четко дала понять [США], что они хотят найти дипломатическое решение». Пока о результативности переговоров Блинкена говорить рано, но однозначно одно – лидеры Ближнего Востока намерены не допустить распространения конфликта за пределы сектора Газа и сходятся во мнении о необходимости создания палестинского государства и мирного сосуществования двух государств в постконфликтный период.

Но для этого Израиль должен покончить с ХАМАС и добиться нейтрализации «Хезболлы». С первой задачей в какой-то степени, хотя и ценой больших жертв как с израильской, так и с палестинской стороны, справиться удается, однако засевшая в Ливане «Хезболла» с более чем сотней тысяч ракет и с главным своим спонсором, поставщиком оружия и идейным руководителем Ираном, грозящим Израилю вмешательством в его конфликт с ХАМАС и уничтожением еврейского государства, представляет серьезную угрозу. И Израиль в одиночку, без помощи США, с вооруженной до зубов «Хезболлой», поддерживаемой Ираном, естественно, может не справиться. На протяжении 75 лет Израиль фактически защищался от окружающих его врагов самостоятельно, но сейчас силы неравны, Иран продолжает разжигать ненависть против Израиля и не собирается отказываться от своей антиизраильской идеологии, а повлиять на него некому.

И на этой стадии противостояния министр обороны Израиля Йоав Галлант 8 января заявил о переходе в Газе от «фазы интенсивного маневрирования войны» к «различным типам специальных операций». Похоже, Израиль в целях обеспечения своей безопасности склоняется все же на нынешнем этапе к нанесению сокрушительного превентивного удара по «Хезболле» без оглядки на американцев в надежде на их поддержку после начала военной операции. Об этом свидетельствуют участившиеся авиаудары израильских истребителей по объектам инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана, последние из которых были совершены вчера вечером в ответ на ракетные удары по северу Израиля.

Перед Израилем и ХАМАС стоит задача выживания, «Хезболла» отвлекает израильские силы от ХАМАС на себя, а Иран пока только очерчивает «красные линии». Удастся ли американцам развязать ближневосточный клубок и предотвратить большую войну, сказать сложно, время покажет…